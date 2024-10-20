Samanyolu Haber /Dünya / Adım adım takip edilmiş: İsrail ordusu Sinvar'ın saklandığı tüneldeki görüntüsünü yayınladı /20 Ekim 2024 15:11

Adım adım takip edilmiş: İsrail ordusu Sinvar'ın saklandığı tüneldeki görüntüsünü yayınladı

İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarından birkaç saat önce çekildiği ileri sürülen görüntüleri paylaştı. Videoda, Sinvar'ın ailesiyle birlikte görüntülendiği iddia edildi.

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas lideri Yahya Sinvar’ın Gazze Şeridi’nde bir tünelde aile üyeleriyle yürüdüğü görüntüleri paylaştı. IDF, görüntülerin İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bir gün öncesine ait olduğunu iddia etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Sinvar’ın 2 çocuk ve 1 kadınla birlikte çanta taşırken görüldüğü videoda, Hamas liderinin daha fazla çanta ve su şişesi taşımak için tünelde birkaç tur attığı anlar yer aldı. İsrail ordusu, görüntülerin birkaç ay önce bulunduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, 17 Ekim'de Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyururken, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el Hayye de Sinvar'ın öldüğünü doğrulamıştı. Yahya Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin yerine 6 Ağustos'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.
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