''Adım ve fotoğrafım Google'da çıkmasın'' mümkün mü?

Avrupa Adalet Divanı, arama motorlarındaki "unutulma hakkı"nın sadece Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde geçerli olduğuna ve Google'ın bunu tüm dünyada uygulamak zorunda olmadığına hükmetti. Buna göre Google veya diğer arama motorları AB yasaları uyarınca unutulma hakkını sadece AB üyesi ülkelerde uygulamak zorunda.





Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Adalet Divanı, Google’un başvurusu üzerine internette unutulma hakkıyla ilgili AB kanunlarının hangi ülkeleri kapsadığını karara bağladı. Mahkeme, unutulma hakkı kapsamındaki verilerin, internetteki arama motorlarının AB dışındaki bütün sürümlerinden kaldırılmasına gerek olmadığını bildirdi.





Unutulma hakkı nedir?







AB yasalarında “unutulma hakkı” gereği, kişi veya kurumlar internet ortamında kendilerine ilişkin yapılan aramalarda yer alan fotoğraf, bilgi ve kişisel verilerin çıkarılmasını isteyebiliyor.





İnternetten doldurulan formada kullanıcıların hangi ülkede doğdukları, hangi linkin kaldırılmasını istedikleri ve taleplerinin nedenleri sorulurken, kullanıcılarından ayrıca geçerli bir fotoğraflarını göndermeleri talep ediliyor.





AB'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, 2014 yılında Google'ye karşı açılan bir davada üye ülke vatandaşların talep etmesi halinde onlarla arama motorlarında çıkan sonuçların silinmesi gerektiğine karar vermişti.