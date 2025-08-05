Samanyolu Haber /Gündem / Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere göreve iade edildi /05 Ağustos 2025 15:48

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere göreve iade edildi

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini açıkladı

SHABER3.COM







İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin görevine iade edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:


ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA
GÖREVE İADESİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE, “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak “konutu terk etmeme” koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde Anayasanm 127 nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla “konutu terk etmeme” adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE görevine iade edilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 05.08.2025

NE OLMUŞTU?

Abdurrahman Tutdere, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınmıştı.

Tutdere, hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu kararı sosyal medya platformu X üzerinden duyurmuştu:

“Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan yürütülen soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”
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