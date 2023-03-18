Samanyolu Haber /Gündem / Adıyaman’da selde kaybolan hamile kadın ve 1,5 yaşındaki bebeği hâlâ bulunamadı /18 Mart 2023 12:22

Adıyaman’da selde kaybolan hamile kadın ve 1,5 yaşındaki bebeği hâlâ bulunamadı

Adıyaman’da 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde suya kapılarak kaybolan iki aylık hamile Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal’ı arama çalışmaları sürüyor.

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Tut ilçesinde, salı gecesi başlayan şiddetli yağmurla birlikte Ömerovası Deresi taştı. Reşadiye Mahallesi’nde Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla oluşan sel sularına kapıldı.

Konteynerde kalan 8 kişi, kendi imkanlarıyla kurtulurken, kaybolan Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Hemşire olan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki bebeği Zeynep Zümra Tekdal’a ise ulaşılamadı. Ekipler, kayıp anne ve kızının bulunması için çarşamba sabahı başlattığı arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alamadı.

Bu sabah aralarında dalgıç polislerin de bulunduğu 160 kişilik ekip, 25 kilometrelik alanda yeniden arama çalışması başlattı. Dere yatağı kenarı ve sel sularının çekilmesiyle oluşan balçık alanlarda, eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalar sürdürülüyor.
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