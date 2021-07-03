Samanyolu Haber /Gündem / Adıyaman ve Malatyalı tütün üreticileri kazan kaldırdı: Acımızdan ölüyoruz /03 Temmuz 2021 16:32

Adıyaman ve Malatyalı tütün üreticileri kazan kaldırdı: Acımızdan ölüyoruz

Yetki belgesi zorunluluğu getirilmesine tepki gösteren Adıyaman ve Malatyalı tütün üreticileri hükümeti protesto etti. Çiftiler Çelikhan'dan Malatya'ya giden yolu kapatırken, protestolar gece de devam etti.

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Tütün üreticileri, 1 Temmuz itibarıyla tütün satışına yetki belgesi zorunluluğu getirilmesini Çelikhan’dan Malatya’ya giden yolu kapatarak protesto etti.

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"nda dört yıl önce yapılan değişiklikle Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan yapılan tütün ticareti yasaklanmış, bu yasağa uymayanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülmüştü. Yasak, tütün üreticisinin tepkisine karşın 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi.

"HEPİMİZ ACIMIZDAN ÖLÜYORUZ"

Malatyalı ve Adıyamanlı tütün üreticileri, yetkisiz tütün ticareti yasağını, karayolunu traktörleriyle kapatarak eyleme başlamıştı. Adıyamanlı tütün üreticisi, "Ben AK Parti encümeniyim. Hepimiz acımızdan ölüyoruz. Gelsin bir çare bulsun. Yoksa ben kendimi yakarım" tepkisi gündeme oturmuştu.

"BU SORUNU TÜRKİYE’Yİ YÖNETENLER ÇÖZMEK ZORUNDALAR"

Tütüncülerin protestosu gece de devam etti. Yasak kararı, Adıyaman’ın merkezi, Çelikhan ilçesi ve Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tütün yetiştiricileri tarafından protesto edildi. Dün gece saatlerinde devam eden protestoya katılan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Bu sorunu Türkiye’yi yönetenler çözmek zorundalar” ifadelerini kullandı.

CHP'li Tutdere, gece saatlerinde tütüncülerin eylemine destek verdi. Sloganlarla karşılanan Tutdere, bu yasağın yaratacağı mağduriyet konusunda iktidarı uyardığını anımsattı. Tutdere, “Adıyamanlının sesini duyacak bir vicdanı bu saate kadar görmedik” dedi. Üreticinin sorunlarını, sesleri duyuluncaya kadar anlatmaya devam edeceğine söz veren Tutdere, “Tütün mücadelesi siyaset üstü meselesidir. Gelecek mücadelesidir. Biz bu olaya hep böyle baktık. Bu sorun çözülecek. Bu sorunu Türkiye’yi yönetenler çözmek zorundalar” diye konuştu.
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