Adli Bilişim Uzmanı: Bylock'tan ödenecek tazminat miktarı 1 milyar Euro'yu geçebilir

Adli Bilişim Uzmanı Tuncay Beşikçi, Türkiye’nin ByLock ile AİHM’de 1 milyar doların üzerinde tazminat ödemek zorunda kalabileceğini açıkladı.





Beşikçi, sosyal medya hesabından ByLock ile ilgili AİHM kararını değerlendirdi. Beşikçi, Yargıtay’ın ByLock ile ilgili yanlış üzerine yanlış yaptığına işaret ederek, “Yargıtay ByLock’ta yanlış üzerine yanlış yapmaya devam ediyor. Aynı kaynaklı HTS/CGNAT baz istasyonu karşılaştırması “her türlü şüpheden uzak kesin kanaate ulaştıracak teknik veri” olamaz, ByLock kullanımını göstermez.





Yargıtay kararları, ID çalışmasını yıllardır bitir(e)meyen KOM Şube, F... borsası ve listelerle oynama/bekletme iddiaları derken AİHM’de ödenecek toplam tazminat 1 milyar Euro’yu geçebilir. Benden söylemesi.”





AİHM geçtiğimiz hafta bir polis memurunun başvurusu üzerine, ByLock’un bir kişinin tutuklanması için delil olamayacağı yönünde karar vermiş ve Türkiye’yi 12 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etmişti.



