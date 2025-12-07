Samanyolu Haber /Gündem / Adli emanet soygununda sıcak gelişme: Kayınvalide ve kayınpeder dahil 10 gözaltı! /07 Aralık 2025 14:09

Adli emanet soygununda sıcak gelişme: Kayınvalide ve kayınpeder dahil 10 gözaltı!

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet soygununda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında emanet bürosunda görevli firari zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın kayınpederi ile kayınvalidesi de bulunuyor.

SHABER3.COM

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli emanetindeki soygununda 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet'tey er alan habere göre gözaltına alınan isimler arasında yurt dışına firar eden zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi de bulunuyor.

Altınları yüklediği arabadaki kişi de dahil olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

ZİMMET MEMURU UZUN SÜRE İŞE GELMEYİNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda soygun skandalı soruşturması devam ediyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı bürodaki skandal, görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediğinin fark edilmesi ile ortaya çıkmıştı.

Anahtarları emanet memuru Kemal Demir'de bulunan kasalar açıldığında, kasaların tamamen boş olduğu, yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün yerinde olmadığı ortaya çıktı.

17 ADRESE ŞAFAK BASKINI
Skandala ilişkin yürütülen soruşturmada bugün yeni bir operasyon düzenlendi.

Bu sabah 17 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda, Erdal Timurtaş’ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi, çalınan altınların yüklendiği araçta kamera görüntüleriyle tespit edilen bir şüpheli ve çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen bir diğer şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
