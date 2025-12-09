Adli emanetleri soyup soğana çevirmişler: Bakanlık ancak harereke geçti

Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli büro personelinin emanet bölümündeki altınları çalıp yurt dışına kaçması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanetteki altınların ve Adalar Adliyesi'nde emanetteki silahların çalınmasıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.









"ADLİ EMANETLERLE İLGİLİ TEFTİŞ BAŞLATILDI

Tunç, şöyle konuştu:





"Adli emanetlerle ilgili Büyükçekmece Başsavcılığı’nın ve Adalarla ilgili konularda soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı hem Büyükçekmece hem de ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlattı. Büyükçekmece Başsavcılığı’nca gözaltı kararları verildi, 10 gözaltı var, 2 tutuklama var, kırmızı bültenle ilgili çalışmalar da devam ediyor”





"BU KONUYU ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Bu konunun önemli olduğunu belirten Tunç, şunları söyledi:





"Soruşturmalarla ilgili özellikle adli emanete alınan depolardaki bu delillerin saklanması önemli. Bu konuda eğer mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklanan birtakım zafiyetler, eksiklikler varsa bunların da süratle giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Büyükçekmece Başsavcılığınca gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı var, iki tutuklama var. Kırmızı bültenle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Soruşturmayı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması bakımından da gerek mevzuatla ilgili gerekse uygulama ile ilgili ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa bunları da etkili bir şekilde almak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Burada adli emanetlerle ilgili herhangi bir olaya hiçbir fırsat verilmemesi lazım. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Adalet müfettişlerimiz şu anda ülke genelinde bütün adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlatmış durumda. Bu noktada gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak."





Adli emanetlerle ilgili bu depolarda saklanan ürünlerin nasıl saklanacağının, denetimlerinin nasıl yapılacağının yönetmelikte belirlendiğini anlatan Tunç, "Tabii bu yönetmelik gereğince Cumhuriyet Başsavcılıklarının belli aralıklarla rutin denetimleri var. Bu konudaki yönetmelikten kaynaklanan bir sıkıntı varsa bunun süratle çözümlenmesi gerekiyor. Bu konuda şu anda bütün Türkiye genelindeki adli emanetlerle ilgili sayımlar ve teftişler gerçekleşiyor. Bu teftişler sonucunda gelecek olan müfettiş raporları sonrasında gerekli adımları kararlılıkla atacağız" diye konuştu.





"BANKALARDAKİ SİSTEMİN AYNISI ADLİYELERDE UYGULANABİLİR"

Değerli eşyaların daha muhkem bir depo ve kasalarda korunması gerektiğini vurgulayan Tunç, "Bu anlamda tabii kasaların açılabilmesi için de tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda şu anda adliyelerde eğer bu noktada alınması gereken tedbir varsa, yani bankalardaki sistemin aynısı adliyelerle de uygulanabilir. Bunu araştırıyoruz" dedi.







