Adli Emanet'lerin güvenliği sorgulanıyor: Diyarbakır'da yüzlerce mermi çalınıp satılmış!

Türkiye, İstanbul Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki hırsızlık olaylarını konuşurken, benzer bir haber Diyarbakır’dan geldi. Medyaya yansıyan haberlere göre, adliyede görevli bir katip memuru mesai saati dışında adli emanet deposuna gitti. Yanındaki anahtarla kapıyı açan katip M.Y adli emanet deposunda bulunan 793 adet kalaşnikof mermisini çaldığı ve bunları sattığı tespit edildi. Uzun süre takip edilen M.Y’nin bulduğu bir müşteriye belli aralıklara bu mermileri sattığı ortaya çıktı.



Amidahaber’de yer alan habere göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, teknik takip ve dinlemelerin ardından harekete geçti. Görüntüleri inceleyen Savcılık, katip M.Y için gözaltı kararı verdi. İfade işlemlerinin ardından katip M.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü, adli emanette yapılan diğer sayımların da devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, başka malzemelerin çalınıp çalınmadığının belirlenmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.