Samanyolu Haber /Gündem / Adli emanetteki uyuşturucuları çalıp satan zabıt katibine 'İyi hal' indirimi /11 Mayıs 2022 09:31

Adli emanetteki uyuşturucuları çalıp satan zabıt katibine 'İyi hal' indirimi

Diyarbakır Adliyesi’nin adli emanet deposunda olması gereken 150 kilo 783 gram saf eroini mahkemenin arşivinde gizleyip partiler halinde satarken yakalanan. aralarında bir zabıt kâtibinin de bulunduğu 10 sanıklı davada karar açıklandı. 49 kilo eroini sattığı belirlenen zabıt katibi M.D., ‘iyi hal indirimi’ ile 14 yıl hapisle cezalandırdı.

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İstanbul’da, üç yıl önce uyuşturucu baronlarına yönelik operasyonda 150 kilo saf eroin ele geçirilmişti. Zanlıların sevkiyatı Diyarbakır üzerinden yaptıkları belirlenince dosya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yetkisizlik kararı verilerek Diyarbakır Adliyesine gönderildi.

Suç delili olan eroinler de 5 çuval içinde PTT kargo ile adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu sahiplerinin yargılandığı ağır ceza mahkemesinin katibi ise zimmet tutanağı tutup hakim havalesi yaparak uyuşturucuyu adli emanete teslim etmek yerine, eroini mahkemenin arşiv odasında gizledi.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre zabıt katibi, uzun süre burada tuttuğu uyuşturucuyu satabilmek için adliyenin çay ocağında denetimli serbestlik kapsamında çalıştırılan bir hükümlü ile irtibata geçti. Elindeki eroine müşteri bulmaları halinde kendisine de pay vereceği vaadinde bulundu.

Anlaşma sağlandıktan sonra katip, adliyede mesai bitiminden sonra arşivde gizlediği eroini partiler halinde zarflara doldurup dışarıdaki tacirlere servis etti. Kentte yüklü miktarda eroin ticareti yapıldığını tespit eden narkotik polisi olaya dair istihbari bilgiler de alınca harekete geçti.

KENDİSİNDEN 15 KEZ EROİN ALDIM

Eroini satın alan Z.O, “Katip satmam için bana eroin getirirdi. Kendisini adliyenin çay ocağında çalışan hükümlü F.O aracılığıyla tanıdım. Bana 15 kez eroin sattı. Adliyeden çıkardığı eroini farklı kişilere toplu satardı. Başkalarına da sattığını kendisi söyledi. Bu kâtip yakın zamanda fiziki olarak polislerce takip edildiğini fark ettiğini, sebze pazarında eroin teslim edeceği anda bunu anlayıp orayı terk ettiğini ve eroini çöpe attığını bana anlattı. Hatta aynı gün hırsızlığa uğradığı yalanıyla karakola gidip şikâyetçi olduğunu, bunu da takip edildiği caddedeki MOBESE kayıtlarını inceleyip kendisini takip eden polisleri teşhis etmek için yaptığını söyleyip dikkatli olmamızı istedi. Telefon dinlenebilir diye çok uyanık davranıp sürekli hedef şaşırtıyordu. Evimde yakalanan eroin de kâtipten aldığım eroindir. Kapıma kadar getirdi, kendisine 10 bin TL ödeme yaptım.” dedi.

Adliyedeki arşiv odasında yapılan aramada bez çuval içinde paketlenmiş 101 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Eksik kalan 49 kilonun satılmış olabileceği değerlendirildi.

KATİBE ÖNCE 22,5 YIL SONRA 14 YIL

Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 4’ü tutuklu 10 sanıkla ilgili dava karara bağlandı. Mahkeme tutuklu sanıklardan kâtip M.D.’yi 22,5 yıl hapisle cezalandırdı, ancak etkin pişmanlık gösterip adliyede çaycılık yapan F.O.’nün suçunun açığa çıkmasına yardımcı olduğu için cezası 14 yıl 22 güne indirildi.

Yine tutuklulardan, S.T. 15 yıl 7 ay 15 gün, M.K. 17 yıl 8 ay, Z.O. da 10 yıl 3 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı. Tutuksuz sanıklardan adliyede çaycılık yapan F.O 6 yıl 8 ay, eroini satın alan V.A.B. 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Bir sanık firari olduğu için dosyası ayrılırken, üç sanık beraat etti.
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