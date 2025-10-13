Adli Tıp, ayağı kesilen Avukat Süleyman Yıldız'a erteleme vermedi

22 Eylül tarihli raporda, “Mustafa oğlu 1966 doğumlu Süleyman Yıldırım’ın dosyadaki mevcut belgelerine göre emboli, plevral, füzyon ve solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edildiği bildirilmekte, hali hazırda 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16/2 maddesi kapsamında hastane şartlarında tedavisine devam edilmesi gerektiği, akciğerlerinde kitle şüphesi nedeniyle malignite açısından tetkik edilmesinin uygun olduğu, taburculuğundan sonra yatış epikrizi, kesin tanısı ve son durumunu gösterir sağlık kurulu raporu ile birlikte muayeneye gönderilmesi sonrasında sorulan hususlar hakkında yeniden değerlendirileceği oy birliği ile mütaala olunur.” denildi.

























































İki iç hastalıkları uzmanı, bir genel cerrah, bir kardiyoloji uzmanı ve bir göğüs hastalıkları uzmanının imza attığı raporda Yıldırım’ın tedavi süreci bekleneceği, taburcu edildikten sonra son durumunun değerlendireceği açıklandı.1991 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Süleyman Yıldırım, Denizli Barosu’na kayıtlı olarak Acıpayam’da serbest avukatlık yapıyordu.15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL döneminde Gülen cemaatine yönelik davalar kapsamında tutuklandı ve 10 ay cezaevinde kaldı. Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bank Asya’ya para yatırmak, çocuklarını KHK ile kapatılan okullara göndermek ve ByLock gerekçeleriyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Yargıtay’ın cezayı onaması üzerine Yıldırım, 27 Temmuz 2025’te Denizli Devlet Hastanesi’ne tedavi için gittiği sırada tutuklandı. Denizli T Tipi Cezaevine konulan Yıldırım, birkaç gün sonra tekrar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar ‘hastanede kalması gerekir’ demesine rağmen izin verilmedi. 6 Eylül’de ise yoğun bakıma kaldırılan ve kalp ameliyatı olan Yıldırım’ın 1 Ekim’de sol ayağı dizaltından kesildi.Adli Tıp Kurumu, Denizli Devlet Hastanesi doktorlarının “Cezaevinde kalamaz, yolculuk dahi yapamaz” raporuna rağmen Yıldırım’ı İstanbul’a çağırdı. Hayati tehlikesi olduğu için İstanbul’a gidemeyen Yıldırım raporları değerlendiren Adli Tıp, yoğun bakım hastası olan Yıldırım’a infaz erteleme vermedi.