Samanyolu Haber /Gündem / Adli Tıp Kurumu müdürünün sır ölümü! Evinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu /16 Ağustos 2024 08:21

Adli Tıp Kurumu müdürünün sır ölümü! Evinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu

Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, evinde eşi tarafından, silahla vurulmuş şekilde bulundu. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 13. Cadde üzerinde ikamet eden Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, evinde eşi tarafından, silahla vurulmuş şekilde bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Bulut'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bulut'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.
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