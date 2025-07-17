Adli Tıp Kurumu'ndan tekrar cezaevine gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlarda tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.





Lösemi ve lenfoma geçmişi olan Çalık, yapılan tetkikler sonrası lenfoma şüphesiyle ameliyat edildi. Ameliyatın ardından cezaevine gönderilen yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak anjiyo oldu.





Çalık'ın durumunun 'riskli' olarak değerlendirilmesine rağmen yeniden cezaevine gönderildi.





ÖNCE METRİS CEZAEVİ, SONRA TEKRAR İZMİR!





Çalık bugün, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Çalık sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi.





İşlemleri tamamlanan Çalık aynı cezaevi aracıyla Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı.





CHP'li Çağla Biçer, Çalık'ın Adli Tıp Kurumu'nun ardından Metris Cezaevi'ne sevk edildiğini aktardı.





Buna göre Çalık, saatler sonra ise İzmir Buca Cezaevi'ne gönderilmek üzere Metris Cezaevi'nden çıkarıldı.



