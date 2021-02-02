Adli Tıp’tan skandal karar: Cezaevi şartlarını bilemiyoruz ama cezaevinde kalabilir





SEVİNÇ ÖZARSLAN - BOLD MEDYA





İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) 11 Ocak 2021’de akıl almaz bir karara imza attı. İki kez beyin ameliyatı geçiren, sol kolunda ve bacağında kısmi felç bulunan ve görüşlere tekerlekli sandalyeyle götürülen hasta tutuklu Ali Yılmaz için hazırlanan raporda “Cezaevi koşulları bilinemediği için nihai kararın Adalet Bakanlığı yetkili kurumlarınca verilmesi uygun olur” denildi. Raporun sonuç kısmında ise “Tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği” belirtildi.





“GÖRÜŞLERE TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GETİRİLİYOR”

Babasının iki kez beyin ameliyatı geçirdiğini söyleyen Ali Yılmaz’ın kızı Begüm Yılmaz “Adli tıp raporuna göre kendi hayatını idame edebilir raporu verilmiş. Raporda cezaevini şartlarını bilemiyoruz ama kısa mesafe yürüyor, uzun mesafe yürüyemez, derin sandalyeden oturamaz, derin yatakta yatamaz, merdiven çıkamaz, sol kol tutuyor ama el tutmuyor, hakimin görüşüne bırakıyoruz ama infaz kurumlarında yaşayabilir, diyorlar. Belki ev şartlarında olsa hasta bir insan için bu rapor geçerli olabilir fakat cezaevinde kendi çamaşırını yıkayamazken, ilaçlarını düzenli bir şekilde alamazken, beslenmesine ve uykusuna dikkat edemezken ısınma ve su problemi yaşarken kendini idame etmesi çok zor.” dedi.





Babasının kontrole götürüldüğü için sürekli karantina koğuşunda kaldığını ve bu durumun sağlığını daha da kötüleştirdiğini ifade eden Yılmaz, “75 gün 6 metrekarelik tuvalet ve banyonun da içinde bulunduğu tek kişilik hücrede, 4 kişiyle kaldı babam. 15 gün su akmadı bu hücrede. Görüşlere bile tekerlekli sandalyeyle getiriliyor. Pandemi dönemindeyiz. Babamın bağışıklığı düşük. Onun için çok endişeliyiz.” diye konuştu.









KHK İLE İHRAÇ EDİLDİ

1 Eylül 2016’da çıkarılan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ali Yılmaz 9 Kasım 2020 Antalya KOM Şube tarafından gözaltına alındı. 10 Kasım 2020’de tutuklanıp Antalya Döşemealtı L Tipi Cezaevine gönderildi. Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ali Yılmaz sendika üyeliği, Bank Asya hesabı gerekçesiyle yargılanıyor.





İKİ KEZ BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Ali Yılmaz ihraç edildikten bir yıl sonra beyninde tümör olduğunu ve acilen ameliyat olması gerektiğini öğrendi. 2017 ve 2018’de beyin ameliyatı geçirdi. Tümör riskli bir yerde olduğu için tamamı alınamadı. Sonrasında ilaç ve ışın tedavisi gördü. Sol kol ve ayağında güç kaybı oluştuğu için ayağını sürüyerek yürüyebilen, zaman zaman hareket edemeyen Ali Yılmaz bazen epilepsi nöbetleri de geçiriyor. Ameliyat olduktan sonra 35 kilo kaybeden Yılmaz hala da zayıflamaya devam ediyor.





20 SAAT KELEPÇELİ YOLCULUK

Ali Yılmaz tutuklandıktan sonra tam teşekküllü heyet raporu için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nden İstanbul Adli Tıp’a sevk edildi. Kelepçeli bir şekilde 10 saat İstanbul’a götürülüp getirildi. Felçli kolu yolculuk boyunca kasıldığı için durumu iyice kötüleşti.





Babasının haftada bir yapılan iğneyle ancak ayakta durabildiğini vurgulayan Begüm Yılmaz, “İstanbul’a götürüldüğünde de cezaevine konuldu. Orada da yıprandı tabi ki. Cezaevi araçları telefon kabini gibi. Tahta bir sandalyenin üzerinde oturtuyorlar. Tutmayan koluyla 10 saat kelepçeli gitti geldi. Antalya’ya döndüğünde ertesi gün çok hastalanmış ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne tekrar götürdüler. Tedavi süresi bittikten sonra bırakmış olduğu 500 mg Keppra ilacına tutuklanınca tekrar başlamıştı. Kolunda kasılma çok olunca ilacı 1000 miligrama çıkartıyorlar. İlacını verirlerken de hep aksamalar oldu.” ifadelerini kullandı.





Ailesi, Ali Yılmaz’ın adli kontrolle tahliyesi için tüm başvuruları yaptı ancak mahkeme talebi reddetti. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ali Yılmaz’ın 12 Mart’ta ikinci mahkemesi görülecek.







