Adli tıp uzmanından çağrı: 'Narin’in ablasının ölümü yeniden soruşturulmalı'

Diyarbakır’da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ablasının da yıllar önce ‘merdivenden düşerek’ hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, ‘merdivenden düşerek’ hayatını kaybeden Narin’in ablasının ölümüne dair soruşturmanın tekrar açılması gerektiğini söyledi.





Halk TV’ye konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Narin’in ablasının da yıllar önce merdivenden düşerek öldüğünü söyledi:“Narin’in ablasının yıllar önce bir merdivenden düşerek ölme durumu var. Bir ailede iki tane kız çocuğunun arka arkaya ölmesi bize ihmal ve istismar açısından bir sinyal verir. Önceki ölümün de soruşturmasının tekrar açılması gerekir.”