Samanyolu Haber /Gündem / Adli tıp uzmanından çağrı: 'Narin’in ablasının ölümü yeniden soruşturulmalı' /09 Eylül 2024 14:24

Adli tıp uzmanından çağrı: 'Narin’in ablasının ölümü yeniden soruşturulmalı'

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’dan sonra merdivenden düşerek öldüğü söylenen ablasının ölümüyle ilgili soruşturmanın da yeniden açılması gerektiğini kaydetti.

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Diyarbakır’da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ablasının da yıllar önce ‘merdivenden düşerek’ hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, ‘merdivenden düşerek’ hayatını kaybeden Narin’in ablasının ölümüne dair soruşturmanın tekrar açılması gerektiğini söyledi.

ABLASI DA MERDİVENDEN DÜŞEREK ÖLMÜŞ!

Halk TV’ye konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Narin’in ablasının da yıllar önce merdivenden düşerek öldüğünü söyledi:

“Narin’in ablasının yıllar önce bir merdivenden düşerek ölme durumu var. Bir ailede iki tane kız çocuğunun arka arkaya ölmesi bize ihmal ve istismar açısından bir sinyal verir. Önceki ölümün de soruşturmasının tekrar açılması gerekir.”
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