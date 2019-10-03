Adli tıp uzmanının sözleri Kadirova'nın ölümündeki şüpheyi derinleştirdi

Yeni Yaşam gazetesinden Nevin Cerav'ın haberine göre AKP’li vekil Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova’nın intihar ettiği iddiası kamuoyu tarafından inandırıcı bulunmadı. 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova ile ilgili şüpheler büyüyor. Kamuoyu olayın yeni bir Şule Çet ya da Rabia Naz Vatan vakası olduğunu tartışıyor.







Olayın ardından Nadira Kadirova’nın cenazesinin jet hızıyla ülkesine gönderilmesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün otopsi raporunu beklemeden apar topar olayı kesin dille ‘intihar’ olarak nitelemesi, Kadirova’nın ölümünün şüpheli olduğunun kesinleşmesine neden oldu.







RAPOR 1 İLA 3 AY SÜRER





Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümü ile otopsi sürecini adli tıp uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı değerlendirdi. Fincancı, Kadirova’nın ölümüyle ilgili verilen ön rapora intihar yazılamayacağını söyleyerek, şu bilgileri verdi: “Ölüm sebebi ateşli silahla yaralanma diye yazılmıştır. Çünkü intihar diyebilmeleri için vuruş yapılan bölge bildiğim kadarıyla göğüs bölgesi. O bölgenin incelenmesi gerekiyor, ellerinin incelenmesi gerekiyor. Elde silah atışı artığı var mı diye bakılması gerekiyor. Atış artığının dağılımının incelenmesi gerekiyor. Çünkü kendi eliyle tutarken mi yoksa kendisini savunmaya çalışırken mi meydana gelmiş olay. Bu incelemelerin hepsi de zaman alır, laboratuvar incelemeleri yapılıyor çünkü. Tabii bitişik ya da bitişiğe yakın atış olabilir, o zaman otopside bu da incelenir. Mesafeyi de söyleyebilirler böylece. Ama yine de bütün bunlara rağmen intihar demez Adli Tıp, intihar söylemi nerden çıktı bilmiyorum.”





EMNİYET 'İNTİHAR' DİYEMEZ





Emniyetin, Kadirova’nın ölümünün akabinde otopsi raporu çıkmadan intihar iddiasında bulunduğunu belirttiğimizde ise Fincancı, “Emniyetin böyle bir açıklama yapması uygun değil çünkü bunu otopsiyi yapan hekimler intihar olup olmadığını değerlendirebilir ancak. Bunu da ölen kişinin el sürüntüleri, vücudunda başka yaralanmalar olup olmadığı, herhangi bir ilaç kullanımının olup olmadığı gibi bir takım değerlendirmeleri yaparak karar verebilirler. Bunların hepsinin çıkması da zaman alır. Yani bir ay ile üç ay arası bir zaman alır kanıtların tümünün sonuçlanması. O yüzden emniyetin intihar demesi hiçbir anlam ifade etmiyor hekimler bu değerlendirmeyi yapmadan. Kaldı ki varsayalım ki intihar, intihara götüren nedenlerin de araştırılması gerekir. Psikolojik otopsi dediğimiz bir değerlendirmenin de yapılması gerekiyor. Kişinin herhangi bir sorunu var mıydı? Bir tedavi görüyor muydu, ilaç kullanıyor muydu? Çevresindeki insanların o kişi ile ilgili görüşleri neydi, arkadaşları aile bireyleri gibi. Bunlar zaman alan durumlar. Emniyet haddini aşmış” şeklinde konuştu.





GÖMÜLMESİ İÇİN ÖN RAPOR





Ön otopsi raporunda ancak silah yaralanmasına bağlı olduğu ibaresinin yer alabileceğini vurgulayan Fincancı, “Ön rapor hemen verilir. Zaten onu vermelerinin sebebi cenazenin defin edilmesi içindir. Çünkü ön rapor olmadan gömme izni alınamaz. Buradaki rapor açık belli ki, ateşli silah yaralanması, organ yaralanması var, kanaması vardır o nedenle de bunları yazmışlardır. Ama Asıl rapor bütün veriler, ayrıntılar, laboratuvar sonuçlarından sonra netleşir ve çıkar” diye konuştu.





DOSYAYA GİZLİLİK KARARI





Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümü hakkında yürütülen soruşturmasıyla ilgili ise Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi dosyaya gizlilik kararı getirildiğini ve dosyaya müdahil olmadıkları için bir bilgi edinemediklerini aktardı.



