Adli Tıp'a güvenmiyoruz: İtibar suikastı şüphesi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 Ekim 2025 tarihinde aralarında sosyal medya fenomeni ve oyuncuların da yer aldığı 19 ünlü gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden saç ve kan örnekleri alındı. Sonuçların açıklanmasının ardından bazı ünlü isimlerden arka arkaya açıklamalar geldi.









DEREN TALU: ‘SONUÇLAR ASLA DOĞRU DEĞİL’





DEFNE SAMYELİ: ‘BU OPERASYONA VE ADLİ TIP KURUMU’NA GÜVENMİYORUM’





BİRCE AKALAY: ‘LİSTEDEKİ MADDELER ANTİDEPRESANLARLA İLGİLİ’





İREM DERİCİ: ‘RAPORLARIM TEMİZ, MAHALLE MAHALLE GEZİP PAYLAŞIRIM’





TEPKİLER SOSYAL MEDYADA BÜYÜYOR

Test sonucu pozitif çıkan Dilan Polat, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Polat, “Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Yemin ediyorum, hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım” dedi. Eşi Engin Polat ise “Ben niye bu listede yokum, çok kırıldım” sözleriyle kendine has bir tepki gösterdi.Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Kanımda sadece kullandığım antidepresanın etken maddesi olan sertralin çıktı. Sonuçları kabul etmiyorum, yeniden bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim.”Deren Talu’nun annesi, gazeteci ve sunucu Defne Samyeli, kızıyla birlikte yeniden test yaptıracaklarını duyurdu. Samyeli açıklamasında şunları kaydetti:“Ben sadece uyuşturucu değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan biriyim. Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu’nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Dosyada gizlilik kararı olduğu için bize hiçbir bilgi verilmiyor. Bu ülkede devletin uyuşturucuyla mücadelesi büyük bir soru işareti.”Oyuncu Birce Akalay da test sonucunun pozitif çıktığını fakat çıkan maddelerin düzenli olarak kullandığı antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilgili olduğunu açıkladı. Akalay, “Listede yer alan yasaklı maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Avukatım aracılığıyla bu rapora itiraz edeceğim” diyerek yasal süreç başlatacağını duyurdu.Test sonucu negatif çıkan İrem Derici ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Derici, “Bu konunun adının bile benimle anılması büyük bir haksızlık. Raporlarım temiz, mahalle mahalle gezip paylaşırım. Beton Derici’ye güvenin siz” ifadelerini kullandı.Test sonuçlarının basına yansımasının ardından kamuoyunda tartışmalar da büyüdü. Bazı isimler sonuçlara güvenmediklerini açıklarken, bazıları da adlarının bu tür iddialarla anılmasına tepki gösterdi. Dosyada gizlilik kararı bulunması nedeniyle soruşturmanın nasıl yürütüldüğü, kimin neye göre gözaltına alındığı henüz netleşmiş değil.