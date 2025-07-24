Samanyolu Haber /Gündem / Adli Tıp'tan yeni Ayşe Barım kararı /24 Temmuz 2025 12:47

Adli Tıp'tan yeni Ayşe Barım kararı

Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım, Adli Tıp Kurumu tarafından tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi. Barım'ın hastanedeki tedavisinin ardından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hakkında değerlendirme yapılacak.

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Dizi sektöründe tekelleşme iddiasıyla gündeme gelip Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Oyuncularının kendisi için tahliye çağrısı yaptığı ID İletişim'in sahibi Barım, son olarak Adli Tıp Kurumu tarafından tam teşekküllü hastaneye sevk edildi.

Barım'ın hastanedeki tedavisinin ardından, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılacak.

DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Raporda, ATK 11. İhtisas Kurulu'nun 23 Temmuz'da verdiği mütalaasına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji, Gastroenteroloji ve Psikiyatri klinikleri bulunan tam teşekküllü eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak, kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması, kesin teşhisinin konulması, önerilen kardiyak işlemlerin sağlanması ve etkin tedavisinin düzenlenmesi gerektiği, hastaneden taburculuğundan sonra son durumunu gösterir ayrıntılı fiziki muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu, yeni yapılacak ekokardiyografi raporu ve tetkiklerinin gönderilmesi sonrasında, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği oy birliğiyle mütalaa olunur."
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