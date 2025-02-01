Samanyolu Haber /Gündem / Adliye bahçesi savaş alanına döndü: 3'ü polis 16 yaralı /01 Şubat 2025 09:58

Adliye bahçesi savaş alanına döndü: 3'ü polis 16 yaralı

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile, şikayet için gittikleri adliye bahçesinde kavga etti. Polisin güçlükle sonlandırdığı olayda 3'ü polis 16 kişi yaralanırken, 15 kişi gözaltına alındı.

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Siverek ilçesine bağlı Yığınot Mahallesi'nde oturan akraba iki aile arasında sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ. (56) hakkındaki şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİYE BAHÇESİNDE KARŞILAŞTILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.İ. adliyeye sevk edilirken, kavga eden iki aile fertleri de şikayette bulunmak üzere adliyeye gitti. Adliye bahçesinde karşılaşan aileler arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
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3’Ü POLİS 16 YARALI, 15 GÖZALTI

İhbar üzerine adliyeye sevk edilen takviye polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Kavgada 3'ü polis memuru 16 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı.
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