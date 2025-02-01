Adliye bahçesi savaş alanına döndü: 3'ü polis 16 yaralı

Siverek ilçesine bağlı Yığınot Mahallesi'nde oturan akraba iki aile arasında sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ. (56) hakkındaki şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



ADLİYE BAHÇESİNDE KARŞILAŞTILAR



Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.İ. adliyeye sevk edilirken, kavga eden iki aile fertleri de şikayette bulunmak üzere adliyeye gitti. Adliye bahçesinde karşılaşan aileler arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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3’Ü POLİS 16 YARALI, 15 GÖZALTI



İhbar üzerine adliyeye sevk edilen takviye polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Kavgada 3'ü polis memuru 16 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı.