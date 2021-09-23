Samanyolu Haber /Gündem / Adliye İdari İşler Müdürü emanetteki uyuşturucuyu satmış /23 Eylül 2021 11:54

Adliye İdari İşler Müdürü emanetteki uyuşturucuyu satmış

Van Erciş Adliyesi İdari İşler Müdürü Metin Zeytun, adli emanette tutulan uyuşturucuyu satınca yakayı ele verdi.

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Zeytun daha önce, 'zimmet' suçundan uzaklaştırma cezası almış ancak göreve dönünce kaldığı yerden devam ederek suç işlemeye devam etmiş.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Zeytun ayrıca savcılara sahte evrak imzalatarak adliyenin parasını kendi hesabına geçirmiş.

Son olarak Zeytun'un adli emanetteki 16 kilo uyuşturucuyu çıkarıp, satmaya götürürken yakalandığı ortaya çıktı. Operasyonun ardından soruşturma genişletilirken Zeytun’un adliyenin adli emanet bürosuna teslim edilen malzemeleri yıllardır gizlice sattığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis Zeytun’un savcılara sahte evrak imzalatarak adliyenin hesabındaki parayı da zimmetine geçirdiğini tespit etti.

Erciş Adliyesi’ndeki adli emanet bürosuna teslim edilen malzemeleri gizlice sattığı ortaya çıkan Zeytun’un emniyette verdiği ifadesinde, “Erciş Adliyesinde 2005 senesinden beri çalışıyorum. Orada İdari işler Müdürü olarak görev yapmaktaydım. Kadro olmadığı için oraya şu anda kimse bakmıyor. Ben vekaleten 3-4 senedir bakıyorum. Bu sebeple emanetlerin bulunduğu deponun anahtarı ben de var. Benim dışımda adli emanet memurunda da anahtar var. Uzun zamandan beri bahis oynuyorum. Bu merakımdan dolayı baya borçlandım. Para kaybettim. Bahisten kaybedince arkadaşlarımdan, çevremden ve akrabalarımdan borç para aldım. Bunları da ödeyemez hale geldim. Bu yüzden de bu işleri yaptım” dediği öğrenildi.

Zeytun, 2017 yılında “zimmet” suçunu işlediği gerekçesiyle 11 ay 3 gün hapis ceza almıştı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle Zeytun, İdari İşler Müdürü görevine geri dönmüştü.
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