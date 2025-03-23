Samanyolu Haber /Gündem / Adliyede neler oluyor: 'İmamoğlu hakkında henüz karar verilmedi' iddiası /23 Mart 2025 11:51

Adliyede neler oluyor: 'İmamoğlu hakkında henüz karar verilmedi' iddiası

Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmada ilginç gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Alican Uludağ, İstanbul Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamında gerek yolsuzluk, gerekse terör soruşturmasında henüz karar vermediğini duyurduğunu açıkladı.

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Gazeteci Alican Uladağ sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma göre İmamoğlu hakkında henüz bir karar verilmiş değil. 

Alican Uludağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

lginç şeyler oluyor. İstanbul Başsavcılığı, gazetecilerin olduğu iletişim grubuna, "Arkadaşlar halen sorgu devam ediyor sorumsuzca haber yapmayalım. Gerek terör gerek yolsuzluk sorgusunda henüz karar açıklanmamıştır" mesajını geçti. 

Başta A.A., TRT ve A Haber olmak üzere medya tutuklama haberleri geçti. Sorgu sürerken, önceden hazırlanmış karar, belli ki avukatlardan önce basına servis edildi.


Ne olmuşmu?
Ekrem İmamoğlu, kendine yöneltilen suçlamalar kapsamında ifadesini tamamlamış, saatler sonra ise İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandığı terör soruşturması kapsamında ise bir tutuklama kararı verilmediği haberleri yapılmıştı. 
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