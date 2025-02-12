Adliyede rezalet: Hakim, savcıya rüşvet teklif etti

Yargıda skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü. BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre Hatay'da Hakim M.M.Ş.'nin savcı A.B.'den bir çete davası dosyanın takipsizlikle sonuçlandırılmasını istediği ileri sürüldü.



Savcı A.B. ortada bir suç olduğu için böyle bir şeyin mümkün olmadığını, kendisine teklif edilen rüşveti kabul edemeyeceğini söyledi.



Bunun üzerine hakim M.M.Ş.'nin “Zaten almasan da aldı derler. Başsavcıya gider. Benden rüşvet istedi derim” diyerek savcıyı tehdit ettiği iddia edildi.



Savcı, görüşme sırasında gizlice aldığı 9 dakikalık ses kaydını, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na iletilmek üzere Hatay Adliyesi Komisyonuna teslim etti.



'ÇOK ÜZGÜNÜM, BİR HATA YAPTIM, BENİ AFFET'



Savcı A.B görüşmeyi şöyle anlattı:



“Rüşvet teklifi nedeniyle kendisiyle görüşmek istemediğimi söyleyince bana ‘Bu konu ile ilgili olarak çok önemli bir devlet görevlisi araya girdi… Bu nedenle sana böyle bir teklif yaptım. Çok üzgünüm, bir hata yaptım, beni affet. Bu konuyu Başsavcı’ya anlattın mı?’ dedi. Başsavcı’ya anlattığımı söyleyince hiddetlendi. ‘Abi kardeş olalım mı savaşalım mı? Mert de sana saldıracak’ diye konuştu. Sonra ‘Çok pişmanım, bana bir babalık yap. Bu işi temizle. Ben yedi kişiye bakıyorum. Avukat Mert, siyaseten güçlü birisi. Gerekirse Mert yanına üç tane tanık alır, Başsavcıya gider. Benden rüşvet istedi der’ şeklinde bir kısmı tehdit içeren sözler söyledi.”



'BANA KUMPAS KURULDU'



Hakim M.M.Ş. ise suçlamaları kabul etmedi ve şöyle konuştu:



“O süreçte ismini şu an hatırlamadığım bir siyasetçi ya da bürokrat (deprem nedeniyle unuttum) Savcının ‘change’ dosyasının ilerlemediğini, hakkaniyet çerçevesinde hızlandırılması yönünde ricada bulunmuştu. Ben kesinlikle rüşvet teklif etmedim sadece dosyanın akıbetini sordum. Savcının bu dosyadaki taraflarla yemek yediğini duymuştum, bunu söyleyince agresifleşti. Bana kumpas kuruldu.”