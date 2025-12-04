Samanyolu Haber /Gündem / Adliyeden kilolarca altın ve gümüşü nasıl çaldı, nereye götürtü? /04 Aralık 2025 10:42

Adliyeden kilolarca altın ve gümüşü nasıl çaldı, nereye götürtü?

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 154 milyon TL’lik soyguna dair ayrıntılar netleşiyor. 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşle kayıplara karışan Erdal Timurtaş’ın İngiltere’ye kaçtığı belirlendi. Değerli metalleri nasıl taşıdığı ortaya çıkarılırken, Timurtaş’ın eşinin çevresine anlattıkları da dikkat çekti.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde büyük bir hırsızlık skandalı patlak verdi.

Adliyede işçi olarak görev yapan Erdal Timurtaş, 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü çalıp ortadan kayboldu.

Toplam 154 milyon TL’lik vurgun yapan Timurtaş’ın soygunu nasıl planladığına dair ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.

ALTINLARI TEKERLEKLİ ARABAYLA ÇIKARMIŞ
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında adli emanet sorumlusu katip Kemal Demir gözaltına alındı.

Adliye çalışanı Erdal Timurtaş’ın altınları siyah poşetlere doldurup market arabasına benzer tekerlekli bir arabayla adliyeden çıkardığı belirlendi.

Sabah’ın haberine göre, çalındığı tespit edilen altın ve gümüşlerin göçmenlerin altın kaçakçılığı yaptığı bir operasyonda ele geçirilen emanetler olduğu tespit edildi.

Toplam değerinin 154 milyon TL (2 milyon 735 bin sterlin) olduğu açıklandı.

Soruşturma kapsamında Timurtaş ve Demir hakkında gözaltı kararı verildi.

AİLESİYLE İNGİLTERE’YE KAÇMIŞ
Yapılan incelemede Erdal Timurtaş’ın eşi ve iki çocuğuyla birlikte 19 Kasım sabahı Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye kaçtığı saptandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Timurtaş’ın daha önce de İngiltere’ye gittiği, mart ayında vize için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı ortaya çıktı.

Timurtaş ve eşi için yakalama kararı çıkarılırken, Kemal Demir sorguya alındı.

EVLERDE ARAMA YAPILDI
Adli emanet bürosundaki tüm personelin ifadeleri alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

“İNGİLTERE’YE YERLEŞECEĞİZ” DEMİŞ
Esenyurt’taki bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Timurtaş’ın eşinin çevresine, “Vizemizi aldık, İngiltere’ye yerleşeceğiz” dediği ortaya çıktı.

Polis, okul ve çevresindeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
