Samanyolu Haber /Gündem / ‘Adnan Hoca’ Perinçek’ten yardım istedi /22 Haziran 2020 10:49

‘Adnan Hoca’ Perinçek’ten yardım istedi

Adnan Oktar'a yakın isimden Perinçek'e açık mektup: Yargı’da da size değer veren, Aydınlıkçı, Maocu görüşü benimseyen savcılar ve bazı bürokratlar olduğu bilinmektedir. Bu kişiler tek bir cümleniz bile yönlendirici olmaktadır.

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‘Adnan Oktar organize suç örgütü’ üyeliği, ‘cinsel saldırı’ ve ‘cinsel istismar’ suçlamalarıyla tutuklanan ve Adnan Oktar’a çok yakın isimlerden olduğu bilinen Kartal İş, yargılama sürecinde destek vermesi için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e açık mektup yazdı.

Kartal iş, ‘Pek çok devlet kurumunda olduğu gibi Yargı’da da size ve fikirlerinize değer veren, Aydınlıkçı, Maocu görüşü benimseyen savcılar ve bazı bürokratlar olduğu bilinmektedir. Bu kişiler için sizin yaptığınız herhangi bir açıklama, yorum, hatta tek bir cümleniz bile siz farkında olmasanız dahi yönlendirici olmaktadır.  Sizden istirhamımız, sizine gönül bağı olan bazı resmi görevlilerin bizlerin aleyhine tutum ve yorumlardan imtina etmeniz…’ ifadesini kullandı.

Açık mektupta şu görüş ve iddialar dile getirildi:
 
Sayın Perinçek, bizler Atatürkçü ve dindar insanlar olarak Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin korunması hususunda son derece hassas insanlarız. Yerli ve milliyiz. İngiliz derin devletinin hedefi haline gelmiş olmamız da aslında bu vatan ve devlet için yaptığımız hizmetlerin ne kadar önemli olduğunun bir nevi ispatı niteliğindedir.

Pek çok devlet kurumunda olduğu gibi Yargı’da da size ve fikirlerinize değer veren, Aydınlıkçı, Maocu görüşü benimseyen savcılar ve bazı bürokratlar olduğu bilinmektedir. Bu kişiler için sizin yaptığınız herhangi bir açıklama, yorum, hatta tek bir cümleniz bile siz farkında olmasanız dahi yönlendirici olmaktadır. Sizden duydukları tek bir olumsuz cümlenin ardından dahi bazı savcı ve bürokratların bizlere karşı hukuksuz tutumu şiddetlenmekte, adeta bizleri yok etmek için bir girişim başlamaktadır. Sizden istirhamımız, size gönül bağı olan bazı resmi görevlilerin bizlerin aleyhine tutum ve uygulamalarına sebep olabilecek yorumlardan imtina etmeniz, bizlerin daha fazla mağdur edilmesine vesile olmamanızdır. Cümlelerinizi daha özenle seçtiğiniz takdirde bu hukuksuzluklara aracı da olmayacaksınızdır.

Sizin gibi Devletçi ve ülkemizin bölünmesine karşı bir insanın “vatanseverleri imha operasyonuna” su taşıyan konumda olmayı asla kabul etmeyeceğini biliyor, konuları makul ve akılcı değerlendiren yapınıza güven duyuyor, kamuoyuna yönelik açıklamalarınızda daha özenli olmanızı yeniden önemle istirham ediyorum.
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