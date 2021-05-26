Samanyolu Haber /Gündem / Adnan Oktar Batman Cezaevine sevk edilmemiş /26 Mayıs 2021 13:12

Adnan Oktar Batman Cezaevine sevk edilmemiş

Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın Batman'a sevk edildiği iddialarını yalanladı

SHABER3.COM

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne sevk edildiği iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Oktar'ın Edirne Cezaevi'nden Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığına vurgu yapıldı.

Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince  birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Temmuz 2018'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine konulan Oktar, buradan da Edirne Cezaevine nakledilmişti.

Oktar'ın "Kediciklerim" dediği kadınları cezaevinden yönetmeye devam ettiği, görüş günlerinde ziyaretine gelen elemanlarına verdiği talimatlarla da örgütünü ayakta tutmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Cezaevi yönetimi de bu ihlalleri Adalet Bakanlığı'na bildirince Adnan Oktar'ın Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiği iddia edilmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın 'Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, Adnan Oktar hakkında bazı basın yayın organlarında 'Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği' yönünde haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Adı geçen hükümözlü hakkında, herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmamakta olup bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
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