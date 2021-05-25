Samanyolu Haber /Gündem / Adnan Oktar bu kez Batman Cezaevi'ne gönderildi /25 Mayıs 2021 10:45

Adnan Oktar bu kez Batman Cezaevi'ne gönderildi

Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek suçundan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilen Adnan Oktar, İstanbul, Silivri Cezaevinden Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi. Oktar'ın, örgütünü cezaevinden yönettiği iddia edilmişti.

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Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Temmuz 2018’de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevine nakledilmişti. Edirne macerası da kısa süren Oktar’ın yine yeri değiştirildi. Oktar, bu kez Batman’ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli T tipi cezaevine nakledildi.

Havuz medyasında yer alan habere göre, yoğun güvenlik önlemiyle sevki yapılan Oktar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeni adresi olan Beşiri Cezaevine yerleştirildi. 

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