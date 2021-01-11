Adnan Oktar Davası'nda karar

İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmaya aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı.



Bugünkü duruşmada mağdur ve müştekilerin de geldiği duruşmada çok sayıda taraf avukatı da hazır bulundu.

Bir kısım sanıkların son sözlerinin sorulduğu duruşmada dosyayı karara bağlayan heyet, Adnan Oktar’ı 1.074 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.





Adnan Oktar grubuna 11 Temmuz 2018'de operasyon yapılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Temmuz 2019'da iddianamesini hazırlamıştı.





SAVCI 1.365 YILA KADAR CEZA TALEP ETMİŞTİ





Cumhuriyet savcısı 13 Kasım 2020'de mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaada Adnan Oktar'ın, 150 yıldan 1.365 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.





Oktar'a şu suçlar yöneltilmişti:





"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek",

20 kişiye karşı "birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı",

7 kişiye karşı "birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı",

"suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme",

15 kişiye karşı "örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi",

5 kişiye karşı "kişisel verilerin kaydedilmesi",

2 kişiye karşı "kendisini savunmayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma",

12 kişiye karşı "cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma",

7 kişiye karşı "örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi",

2 kişiye karşı "eziyet", "siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs",

"özel belgede sahtecilik",

"resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek",

"nitelikli dolandırıcılık" ve "kaçakçılık".