Adnan Oktar’ın villası alan ünlü isim bakın kim çıktı?

Hakkında 8 bin yıldan fazla hapis cezası bulunan tutuklu Adnan Oktar’ın İstanbul’da bulunan villasının, Rus oligark Roman Abromoviç tarafından satın alındığı ortaya çıktı.







Sabah yazarı Dilek Güngör, tutuklu Adnan Oktar’ın İstanbul’daki villasını Rus oligark Roman Abramoviç’in satın aldığını yazdı.





AVRUPA BİRLİĞİ VE İNGİLTERE’NİN KARA LİSTESİNDE

Rus oligark, Ukrayna işgali nedeniyle Avrupa Birliği ve Britanya’nın kara listesine alınan milyarderler arasında yer alıyor. Yaptırımlar nedeniyle varlıklarının bir kısmını da alarak Britanya’dan Türkiye’ye gelen Rus milyarder, arabuluculuk görüşmelerinde de rol almıştı. Abramoviç son olarak İstanbul Boğazı’nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı’nı 50 bin dolara kiralamıştı.





ABRAMOVİÇ’İN İSTANBUL SEVDASI

Güngör köşesinde, Abramoviç’in ‘İstanbul sevdası’nın yeni olmadığını yazarak şunları kaydetti:





“Uzun zamandır burada bir ev sahibi olmak istediği biliniyor. Bir dönem Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun satışa çıkardığı Halis Toprak’ın Yeniköy’deki arazisinin taliplileri arasındaydı. Sonra da İstanbul’da başka gayrimenkullerle ilgilendiği duyulmuştu. Ama şimdi istediği bir yer bulmuş… Geçenlerde tesadüfen duydum meseleyi…





Öğrendiğime göre, Abramoviç Anadolu yakasında Çengelköy sırtlarında Boğaz’ı tepeden gören bir villayı satın alıyor. Kimin villası derseniz… Biliyorum çok şaşıracaksınız. Hani, kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar’ın kiraladığı Çengelköy sırtlarındaki villa vardı ya… 190 milyon TL’den satışa çıkarılmıştı…”





Güngör, Abramoviç’in şu anda villanın sahipleriyle masaya oturdukları fiyatı bilmediğini de ekledi. Adnan Oktar’a toplam 8 bin 658 yıl hapis cezası verilmişti. Oktar, kişisel suçlarından 891 yıl hapis cezası almıştı.