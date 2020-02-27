Adnan Polat da satıyor!

Galatasaray Futbol Kulübü'nün eski başkanı işadamı Adnan Polat, Polat Enerji’nin tamamını elden çıkarıyor.







Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre ortakların üçü de şirketteki hisselerini devretmek istiyor.





Kaynaklardan biri, yerli bir şirketin Polat Enerji hisselerini devralmak için masaya oturduğunu söyledi.





YÜZDE 90’I FRANSIZ VE KANADALI ŞİRKETTE





Polat Enerji’de Kanadalı emeklilik fonu yatırım yöneticisi PSP Investments’ın yüzde 45, Fransız EDF Energies Nouvelles’in yüzde 45, tamamı Adnan Polat’a ait Batıyel Enerji Elektrik’in yüzde 10 payı bulunuyor.





Fransız şirket 2008 yılında, Kanadalı şirket ise 2014 yılında Polat Enerji’ye ortak olmuştu.





Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEAİŞ) verilerine göre 7 bin 600 megawatt (MW) rüzgâr kurulu gücünün yüzde 6,7’sini Polat Enerji karşılıyor.





Adnan Polat'ın (soldan 2'nci) rüzgâr santrallerinden birinin açılışını dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan (soldan 5'inci) tarafından yapılmıştı.





Konuya yakın bir kaynak, satış safhasında bir alıcının ileri aşama görüşmeler yürüttüğünü belirterek, “Yerli bir şirket varlıkla ilgileniyor.” dedi.





Diğer bir kaynak, “Önemli büyüklükte bir satış işlemi olmasını bekliyoruz.” dedi.







Polat Holding, EDF, Barclays ve PSP Investments sorulara cevap vermeyeceğini söyledi.





RÜZGAR VE GÜNEŞTE YATIRIMI VAR





Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek amacıyla 2000 yılında kurulan Polat Enerji, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kayıtlara göre Demirer Enerji ile ortak işlettiği santrallerin bir kısmını ocak ayında devretti.





Bazılarında da Demirer’in hisselerini devraldı. Şirketin şu anda işletmede dört rüzgar santralinde 509 MW kurulu gücü ve 28 MW kurulu güçte güneş enerjisi santrali buluyor.





Rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları, 2005 yılında yürürlüğe giren kanun kapsamında destekleniyor.





Kamu rüzâar ve diğer santrallerin piyasada satamadığı elektriği 10 yıl süreyle dolar cinsi sabit fiyatlarla satın almayı taahhüt ediyor. Bu yılın sonuna kadar işletmeye giren rüzgâr santralleri sabit fiyatla alım garantisinden faydalanabilecek.





Toplam rüzgâr santrali kurulu gücü 511 MW olan Polat Enerji’nin 240 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin en büyük rüzgâr santrali (RES) olan Soma RES elektrik santralinin dışında 271 MW güce sahip üç rüzgâr santrali bulunuyor.





Şirketin ayrıca 573 MW kurulu güçte santral inşa etmek için izni bulunuyor.





"AZ ÇALIŞIP ÇOK GEZECEĞİM" DEMİŞTİ





Galatasaray eski başkanı Adnan Polat 3 yıl önce verdiği mülakatta, “2020’den sonra daha az çalışacağım. Çocuklara ve profesyonellerimize güveniyorum. Tekneyle çıkıp dünyanın yuvarlak olduğunu kendime ispat etmek istiyorum.” demişti.