Adnan Polat 'dolandırıcı' demişti, beraat etti

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Air Albania Hava Yolu şirketi ortağı ve Arnavutluk Süper Ligi takımlarından Flamurtari'nin yöneticisi Sinan İdrizi tarafından “petrol şirketi alma” vaadi ile 24 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek, şikâyetçi olmuştu.







İdrizi hakkında, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İstanbul 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya sanık Sinan İdrizi ve avukatları katıldı. Adnan Polat ise duruşmaya katılmadı.





İşadamı Sinan İdrizi (solda), Adnan Polat'ın "dolandırıcı" ithamı sebebiyle hâkim karşısına çıktı.





“BU BANA EN KÖTÜ HAKARETTİR”







Duruşmada konuşan tutuksuz sanık İdrizi, “Benim ailemde ve sülalemde dolandırıcılık olamaz. Bu bana en kötü hakarettir.” dedi.





Alınan beyanın ardından esasa dair mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın beraat etmesini talep etti.





Mütalaanın akabinde son sözü sorulan sanık, “Mütalaayı kabul ediyorum. Beraatimi istiyorum.” dedi.





Mahkeme sanık İdrizi'nin beraatine karar verdi.