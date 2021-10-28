Samanyolu Haber /Teknoloji / Adobe, Photoshop'a NFT özelliğini getiriyor /28 Ekim 2021 12:22

Adobe, Photoshop'a NFT özelliğini getiriyor

Adobe, resim ve fotoğraf düzenleme uygulaması Photoshop'a NFT özelliğini getiriyor. Dünyaca ünlü yazılım devi Adobe, resim ve fotoğraf düzenleme uygulaması Photoshop'a NFT özelliğini (non-fungible token) getiriyor.

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Özellik, Adobe'un Creative Cloud adlı hizmetini kullananlara sunulan Content Credentials (İçerik Kimliği) adlı sisteme ‘NFT olarak hazırla’ seçeneği getirecek. Yeni uygulamanın bu ayın sonunda getirilmesi planlanıyor.

Henüz tam anlamıyla hazır olmadığı için önizleme şeklinde sunulacak olan özellik; Türkçede genellikle ‘değişimi mümkün olmayan para ya da çip’ olarak nitelendiriliyor.

Adobe hesapları kripto cüzdanlara bağlanabilecek

NFT'nin özgün ve biricik olması, kendi türünden başka bir değerle takas edilemeyeceği anlamına geliyor.

NTV'nin aktardığına göre, Adobe'un baş ürün sorumlusu Scott Belsky, Credentials adlı sistemle NFT satıcılarının Adobe hesaplarını kripto cüzdanlarına bağlayabileceğini ve bu sayede sanatçıların dijital pazarlarda eserlerinin kendilerine ait olduğunu kanıtlayabileceklerini söyledi.
Dijital sanatçıların NFT'lerinin sergilendiği ve açık artırmayla satın alınabileceği OpenSea, Rarible gibi pazarlar da mevcut. Bu dijital pazarlarda satılan ürünlerin orjinalliği, adobe tarafından onaylanmış bir dijital sertifik ile onaylanabilecek.

Belsky, sanatçıların eserlerinin taklit edilmesinini önüne geçilmesi için bu sistemi geliştirdiklerini söyledi.
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