Samanyolu Haber /Gündem / Adres: Meclis kulisi! Amca Güran’ın Ensarioğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı /18 Eylül 2024 17:21

Adres: Meclis kulisi! Amca Güran’ın Ensarioğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı

Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklanan amca Salim Güran’ın AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile Meclis’te çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Salim Güran, soruşturmada tutuklanan ilk isim olmuş, Ensarioğlu ise “Aile dostumuz” demişti.

SHABER3.COM

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor. Güran soruşturmasında ilk tutuklanan isim ise amcası Salim Güran olmuştu. Dosyanın itirafçısı Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini Salim Güran’ın kendisine verdiğini iddia etmişti.

AİLE İÇİN ‘DOSTUMUZ’ DEMİŞTİ

Narin’in cansız bedeni bulunduktan sonra katıldığı televizyon programında açıklama yapan AKP’li Galip Ensarioğlu ise “Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır” demişti.

Ensarioğlu’na açıklamaları nedeniyle tepki gösterilirken, Ensarioğlu ise sözlerinin çarpıtıldığını dile getirmişti.

MECLİS KULİSİNDE ÇAY

Amca Güran ile Ensarioğlu’nun Meclis’te iktidar kulisinde çay içtiği fotoğraf karesi ortaya çıktı. 27 Aralık 2023 tarihinde çekilen söz konusu fotoğrafta Güran ve Ensarioğlu ile birlikte iki kişi daha bulunuyor.

TBMM’de söz konusu kulislere her ziyaretçi giremiyor. Buraya bir milletvekili veya danışmanı eşliğinde girilebiliyor. Meclis Genel Kurulu kapılarının doğrudan buraya açılması nedeniyle söz konusu alan Meclis polisi tarafından daha fazla korunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adres: Meclis kulisi! Amca Güran’ın Ensarioğlu ile... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:06