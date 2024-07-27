Adrese teslim ihalelerde köşeyi döndüler:

























Erdoğan’ın pek sevdiği Nihat Özdemir’in Limak’ın ise devletten aldığı ihale toplamı ise 3,3 milyar TL’yi bulurken, son 5 yılın üçünde hiç vergi vermemiş. Limak, 2023, 2020 ve 2019 yıllarında vergi ödememiş. AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir diğer şirket Kolin ise devletten 22,1 milyar liralık adrese teslim ihale aldı. Şirketin son üç yılda verdiği verginin aldığı ihalelere oranı yüzde 4,5 oldu. En çok kamu ihalesi alan 3. şirket olan Gülermak’ın aldığı ihalelere oranla verdiği vergi oranı ise yalnızca yüzde 0,4.

AKP ile arayı iyi tutan müteahhitler, adrese teslim kamu ihaleleri ile köşeyi dönüyor, vergi vermeye gelince ise ceplerinden akrep çıkıyor! Limak, Rönesans gibi ciddi miktarda kamu ihalesi alan firmaların hiç vergi ödemediği ortaya çıktı.Şaibeli olduğu düşünülen kamu ihaleleri ile milyarlarca lira kazanan yandaş müteahhitlerin, son yıllarda vergi vermediği ortaya çıktı. Bazılarının ise kazandığı servetin yanında ödediği vergi miktarının çok düşük olduğu da görüldü. Türkiye’de devletten 21/b usulü ile en çok ihale alan 20 şirketin 8’i (yani yüzde 40’ı) 2023 yılında hiç vergi ödemedi.Evrensel’de yer alan habere göre, Gazeteci Çiğdem Toker’in “Kamu İhalelerinde Olağan İşler” başlıklı kitabında yer verdiği bilgilere göre, Türkiye’de 20 şirket 21/b usulüyle 190,3 milyar liralık kamu ihalesi aldı. Devletten en çok adrese teslim kamu ihalesi alan şirket olan Taş Yapı 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında hiç vergi vermedi.Rizeli Emrullah Turanlı’ya ait Taş Yapı son 5 yılda 28 milyar 333 milyon 527 bin 775 liralık ihale kaptı. Erdoğan’ın hemşerisinin şirket son 5 yılda hiç vergi vermemiş. Rönesans’ın Rec İnşaatı, 21/b ile aldığı 12,9 milyar liralık toplam ihale tutarıyla en çok ihale alan 6. şirket olurken, 2023 yılında vergi vermedi. Özgün İnşaat devletten en çok ihale alan 10. şirket olmasına rağmen 2023 ve 2021 yıllarında vergi ödemedi. En çok ihale alan 14. şirket olan Söğüt İnşaat 4,5 milyar liralık kamu ihalesi aldı. Ancak şirket son üç yılda vergi ödemedi.