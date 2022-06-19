İBB CHP Grup Sözcüsü ve Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda arkaryakıta gelen zamların ardından toplu taşıma hizmetinin durma noktasına gelebileiceği uyarısında bulundu.





Toplu talımada kullanılan akaryakıtın vergilerden muaf tutulöası çağrısında bulunan Balyarlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:







Toplu Ulaşımda KDV ve ÖTV muafiyeti acilen hayata geçirilmelidir. Otobüs, Minibüs, Taksi ve Servis esnafıyla birlikte Belediyelerin ulaşım hizmetleri için zorunlu olan bu uygulama hayata geçmediği taktirde tüm Türkiye’de toplu ulaşım, durma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir.





