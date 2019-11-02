"Af çıktı" diye ülkesine dönünce...

Rusya'dan İngiltere’ye sığınan, daha sonra Kremlin Sarayı'nın “af listesi”ne dahil olarak Rusya’ya geri dönen ilk Rus zengin olan Andrey Kakovkin hapis cezasına çarptırıldı.





Rostov şehrinde görülen davada mahkeme, Kakovkin’in dolandırıcılık suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.





RUSYA'DAN KAÇAN ZENGİNLERİN LİSTESİ ÇIKARILDI





Türkrus sitesinin haberine göre, Kakovkin, 11 Ağustos 2015 tarihinde bir şirketi 10 milyon ruble tutarında dolandırmakla suçlanıyor.





Kremlin ile oligarklar arasında arabuluculuk yapan Vladimir Putin'in danışmanlarından Boris Titov, Rusya yargısından kaçmak için İngiltere’ye sığınan ve şimdi Rusya’ya geri dönmek isteyen Rusyalı zenginlerin listesini açıklamıştı.









Vladimir Putin'in danışmanı Boris Titov (solda), Andrey Kakovkin'i (sağda) Rusya'ya dönmesi için ikna etmişti.





"İYİ ÇOCUKLAR" LİSTESİNDEKİ İSİMLERE HAFİF CEZA TEMİNATI VERİLDİ





Kremlin yetkilisi, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan “iyi çocuklar” olarak nitelendirdiği oligarkların listesini Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunmuştu.





40 kişilik listede ismi yer alan kişilerden dördünün Rusya’ya geri döndüğü açıklanmıştı.





Savcılık, Rusya’ya dönen bu kişilere karşı hafif cezalar uygulanacağına dair garanti verdiğini açıklamıştı.