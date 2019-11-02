Samanyolu Haber /Dünya / "Af çıktı" diye ülkesine dönünce... /02 Kasım 2019 23:16

"Af çıktı" diye ülkesine dönünce...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelere sığınan ve haklarında yakalama kararı bulunan zengin işadamlarını geri getirebilmek için "iyi çocuklar" listesi hazırladı. Listedeki isimlere "en düşük ceza" teminatı verildi. Dönen ilk işadamı Andreş Kakovkin hapse atıldı.

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Rusya'dan İngiltere’ye sığınan, daha sonra Kremlin Sarayı'nın “af listesi”ne dahil olarak Rusya’ya geri dönen ilk Rus zengin olan Andrey Kakovkin hapis cezasına çarptırıldı.

Rostov şehrinde görülen davada mahkeme, Kakovkin’in dolandırıcılık suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. 

RUSYA'DAN KAÇAN ZENGİNLERİN LİSTESİ ÇIKARILDI

Türkrus sitesinin haberine göre, Kakovkin, 11 Ağustos 2015 tarihinde bir şirketi 10 milyon ruble tutarında dolandırmakla suçlanıyor.

Kremlin ile oligarklar arasında arabuluculuk yapan Vladimir Putin'in danışmanlarından Boris Titov, Rusya yargısından kaçmak için İngiltere’ye sığınan ve şimdi Rusya’ya geri dönmek isteyen Rusyalı zenginlerin listesini açıklamıştı.


Vladimir Putin'in danışmanı Boris Titov (solda), Andrey Kakovkin'i (sağda) Rusya'ya dönmesi için ikna etmişti.

"İYİ ÇOCUKLAR" LİSTESİNDEKİ İSİMLERE HAFİF CEZA TEMİNATI VERİLDİ

Kremlin yetkilisi, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan “iyi çocuklar” olarak nitelendirdiği oligarkların listesini Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunmuştu.

40 kişilik listede ismi yer alan kişilerden dördünün Rusya’ya geri döndüğü açıklanmıştı. 

Savcılık, Rusya’ya dönen bu kişilere karşı hafif cezalar uygulanacağına dair garanti verdiğini açıklamıştı.
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