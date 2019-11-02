Af Örgütü’nden Ahmet Böken’e mektup: 'Cezaevinde güçlü ol, yalnız değilsin; senin için mücadele ediyoruz'

15 Temmuz sonrası tutuklanan ve 9 yıl 9 ay hapse mahkum edilen eski TRT Yöneticisi Ahmet Böken için Uluslararası Af Örgütü gönüllüsü Deborah Twigger bir mektup yazdı.





Türkiye’de 150’in üzerinde gazetecinin cezaevinde olduğunun belirtildiği Af Örgütü’nün mektubunda Ahmet Böken’in de onlardan biri olduğu vurgulandı.









Af Örgütü’nden Twigger’in geçtiğimiz aylarda yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi. “Sevgili Ahmet, sen başarılı bir gazetecisin. Tutuklandığın ve ceza aldığın için şok olduk. Cezaevinde güçlü ol. Yalnız değilsin, senin için mücadele ediyoruz.”