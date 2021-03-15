Af Örgütü: Türkiye’de ifade özgürlüğü acımasızca cezalandırılıyor

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Nils Muiznieks, Türkiye’den ‘’iş insanı Osman Kavala ve HDP eski eşbaşkanı Demirtaş’ı serbest bırakmasını, insan hakları savunucularının işlerini yapmasına izin vermesini ve hakimler üzerinde yersiz baskılar kurmaya son vermesini’’ istedi.





Avrupa Konseyi’nin karar organı Bakanlar Komitesi’nin Türkiye hükümetine bağlayıcılığı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulayarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına dair yaptığı çağrı üzerine, Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Nils Muiznieks yazılı bir açıklama yaptı.





Ajans Bizim’in aktardığına göre, iş insanı Osman Kavala ve HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın, AİHM’in serbest bırakılmalarına dair bağlayıcı kararlarına rağmen ‘’keyfi ve haksız şekilde’’ yıllardır özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını söyleyen Muiznieks, açıklamasında şöyle devam etti:





“Tutukluluklarının devam ediyor olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı anlamsız İnsan Hakları Eylem Planı ile sistematik insan hakları ihlallerini aklama çabasını gülünç duruma düşürüyor.





Bu eylem planı ve Türkiye’nin basmakalıp sözleri gerçeği gizleyemez. Kavala ve Demirtaş’ın ve çok sayıda başka insanın sadece haklarını kullandıkları için devam eden mahpuslukları, Türkiye’de ifade özgürlüğünün acımasızca cezalandırıldığını gösteriyor.



