Af Örgütü'nden acil eylem çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, “acil eylem” çağrısı olarak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında cezaevlerinde yüksek risk altında bulunan aralarında Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve 936 gündür cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala, gazeteci, yazar Ahmet Altan'ın da aralarında olduğu yüzlerce siyasetçi, insan hakları savunucusu ve gazetecinin serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı.





Uluslararası Af Örgütü desteğiyle, “Acil Eylem Org” sitesinden yapılan açıklamada, Demirtaş, Altan, Osman Kavala gibi birçok ismin TBMM’de çıkartılan son aftan yararlanamadığı belirtildi.





İmza kampanyası metninde, “Covid-19, Türkiye’de kaygı verici bir hızla yayılmaya devam ederken, aşırı kalabalık ve hijyenik koşullardan yoksun durumda bulunan cezaevlerindeki binlerce mahpusun ve cezaevi personelinin hayatı daha büyük risk altında” denildi.





İmza kampanyasına destek istenen metinde ayrıca şu görüşlere yer verildi:





“13 Nisan’da 90 bine yakın mahpusun erken tahliye edilmesini öngören yasa Meclis’ten geçti. Fakat bu yasa, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve yalnızca haklarını kullandığı için terörle mücadele yasaları kapsamında haksız yere cezaevinde tutulan diğer kişiler ile tutuklu yargılananlar da dahil olmak üzere erken tahliye edilmeyi hak eden birçok kişiyi kapsam dışında bırakıyor. Adil olmayan bir şekilde cezaevinde tutulmaya devam edilen kişilerin serbest bırakılması ve cezaevlerinde kalmaya devam eden kişilerin toplumun geneline sunulan sağlık imkanlarından yararlanabilmesi için çağrıda bulun. İmzacı ol!”