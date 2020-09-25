Samanyolu Haber /Gündem / Af Örgütü'nden "Türkiye'de işkence" çıkışı /25 Eylül 2020 23:56

Af Örgütü'nden "Türkiye'de işkence" çıkışı

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldıkları ifade eden isimlerle ilgili Uluslararası Af Örgütü'nden bir açıklama geldiği belirtildi.

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Uluslararası Af Örgütü, Osman Şiban ve Servet Turgut'un 11 Eylül'de Van'ın Çatak ilçesinde jandarma güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldıkları yönündeki iddialarla ilgili yetkililere bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, "İki kişinin helikopterden atıldığı iddiası da dahil olmak üzere bu ciddi iddialar derhal, bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulmalıdır. Uluslararası Af Örgütü'nün incelediği hastane raporları, bu kişilerin yüksekten düştüklerine işaret eden yaralanmaları olduğunu gösteriyor" denildi.

Açıklamada, avukatlarından alınan bilgiye göre, 50 yaşındaki Şiban ve 55 yaşındaki Turgut, Çatak'ta jandarma tarafından gözaltına alındığı ve yürüyerek götürüldükleri tepede bekleyen helikoptere bindirildiği ifade edildi. Açıklamada, Turgut ve Şiban'ın bundan sonraki iki gün boyunca nerede olduklarının bilinmediği aktarıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"13 Eylül'de Servet Turgut'un yakınları jandarma merkezinden telefonla arandılar. Kendilerine Turgut'un kimlik numarası soruldu, ancak Turgut'un jandarma merkezinde olmadığı söylendi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Turgut ve Şiban'ın yakınları her ikisinin de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde olduklarını öğrendi. 24 Eylül itibariyle durumu hala kritik olan Servet Turgut aynı hastanede suni komada tutuluyordu... Osman Şiban 20 Eylül'de hastaneden taburcu edildi.

"Uluslararası Af Örgütü'nün incelediği hastane raporları, ikisi de ağır yaralanmış olan Turgut ve Şiban'ın 11 Eylül'de saat 21:30 civarında ‘yüksekten düştükten' sonra hastaneye getirildiğine işaret ediyor. Hastane raporu Osman Şiban'ın boynunda yaralanma (atlantoaksiyal subluksasyon) olabileceğini, dirseklerinde ve dizlerinde çürük (ekimoz) ve şişlik olduğunu, her iki gözünün ağır hasar gördüğünü, ayrıca Şiban'ın ‘anlamsız konuşmaları' olduğunu ve oryantasyon bozukluğu sergilediğini gösteriyor.

"Uluslararası Af Örgütü, işkence ve diğer kötü muamele iddialarıyla ilgili ve bu kişilerin helikopterden atıldığına ilişkin şok edici iddialardan dolayı ciddi kaygı duymaktadır. Uluslararası insan hakları hukuku ve standartları, Türkiye'nin işkence ve diğer kötü muameleyi her koşulda önlemesini gerektirmektedir. Söz konusu iddialar derhal, bağımsız ve tarafsız bir soruşturmaya tabi tutulmalı ve iddia edilen işkence veya diğer kötü muameleyi gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişiler adil şekilde yargılanmak üzere adalet önüne çıkarılmalıdır."
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