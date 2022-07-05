Af tartışmalarını gündüme getiren gelişme: 33 günde 4 bin 761 kişi cezaevine girdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı ceza hukuku profesörü İzzet Özgenç, ceza infaz kurumlarında son 33 günde 4 bin 761 kişilik bir artış olduğuna dikkat çekti.







Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Özgenç, hükümlü sayısındaki artış ve af beklentileri üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı.













33 GÜNDE 4 BİN 761 KİŞİLİK ARTIŞ

Ceza infaz kurumlarındaki verileri gündeme getiren Özgenç, 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan toplam kişi sayısının 317 bin 368 olduğu bu sayının 3 Temmuz itibarıyla 322 bin 129’a yükseldiğini kaydetti. 33 günlük sürede, ceza infaz kurumlarında 4 bin 761 kişilik artış olduğuna dikkat çeken Özgenç, “2023 yılında, adı ne olursa olsun, bir af tasarrufunda bulunmaya mecbur kılacaktır” dedi.

