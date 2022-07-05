Samanyolu Haber /Gündem / Af tartışmalarını gündüme getiren gelişme: 33 günde 4 bin 761 kişi cezaevine girdi /05 Temmuz 2022 16:42

Af tartışmalarını gündüme getiren gelişme: 33 günde 4 bin 761 kişi cezaevine girdi

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının her geçen gün arttığını belirten ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, af tartışmalarını gündeme getirdi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı ceza hukuku profesörü İzzet Özgenç, ceza infaz kurumlarında son 33 günde 4 bin 761 kişilik bir artış olduğuna dikkat çekti.
 
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Özgenç, hükümlü sayısındaki artış ve af beklentileri üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı.



33 GÜNDE 4 BİN 761 KİŞİLİK ARTIŞ
Ceza infaz kurumlarındaki verileri gündeme getiren Özgenç, 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan toplam kişi sayısının 317 bin 368 olduğu bu sayının 3 Temmuz itibarıyla 322 bin 129’a yükseldiğini kaydetti.  33 günlük sürede, ceza infaz kurumlarında 4 bin 761 kişilik artış olduğuna dikkat çeken Özgenç, “2023 yılında, adı ne olursa olsun, bir af tasarrufunda bulunmaya mecbur kılacaktır” dedi.
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