Af yasasıyla tahliye olan Alaattin Çakıcı’dan Bahçeli’ye teşekkür ziyareti

İnfaz yasasıyla tahliye olan Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.







Sosyal medya hesabından Bahçeli ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Çakıcı, “Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı.





Bahçeli, 23 Mayıs 2018’de cezaevinden tedavi için hastaneye yatırılan Çakıcı’yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret etmişti.







