AFAD:12 bin 873 kişi hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve en az 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin dördüncü gününe girilirken can kaybı artıyor. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.











can kaybının 12 bin 873'e yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 62 bin 937 olarak duyuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlerde'e yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 62 bin 937 olarak duyuruldu.









70 saat sonra kurtarılan depremzedeler

Depremden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmalarında Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde ekipler enkaz altında yaralı bir kişiye ulaştı. Yazgül Çaçan'ın, depremden 72 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi.









Gaziantep'te de Merkez Batıkent Mahallesi'nde bir binanın enkazından ses gelmesi üzerine bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin bir aileden üç kişiye sağ olarak ulaştığı bildirildi. Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.Kahramanmaraş'ta da depremden 73 saat sonra biri çocuk üç kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı. Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda yedi katlı bir apartmanın enkazından duyulan ses üzerine ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali Bağış, eşi Zelal ve beş yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldığı bildirildi.