Samanyolu Haber /Gündem / AFAD 3 şehirdeki vatandaşlara SMS attı: Turuncu uyarı; Aşırı sağanak vuracak, afet riski var! /01 Ekim 2024 16:33

AFAD 3 şehirdeki vatandaşlara SMS attı: Turuncu uyarı; Aşırı sağanak vuracak, afet riski var!

AFAD tarafından yapılan uyarıya göre yurt genelinde dün başlayan yağışlar halen devam ediyor ve etkisini artırması bekleniyor. Turuncu yağış uyarısı verilen Zonguldak, Bartın ve Kastamonu için valiliklere uyarı gönderildi, vatandaşlar AFAD tarafından SMS gönderilerek uyarıldı. Bölgeye çevre illerden destek ekipler sevk edildi.

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Türkiye'nin önemli bir kısmı bir süredir sağanak yağışın etkisi altında. AFAD tarafından yayınlanan uyarıya göre yağışlar Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da şiddetini artıracak. Üç ildeki valiliklere gönderilen mesaj formuyla afet risklerine karşı uyarı yapıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından uyarı yapıldı.

Açıklamaya göre, gelen ihbarlara 2120 personel, 645 araç, 435 iş makinası ile müdahale edilecek. Aşırı yağışlardan kaynaklı olası afet risklerine karşı Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce ve Bolu'ya motopomp, arazöz, araç ve personel sevk edildi.

Dün yapılan uyarıların ardından 17 şehir için sarı kodlu uyarı yapılmış, yurdun kuzeyinde yer alan birçok şehirde sağanak yağış etkisini göstermişti.
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