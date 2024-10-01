AFAD 3 şehirdeki vatandaşlara SMS attı: Turuncu uyarı; Aşırı sağanak vuracak, afet riski var!

Türkiye'nin önemli bir kısmı bir süredir sağanak yağışın etkisi altında. AFAD tarafından yayınlanan uyarıya göre yağışlar Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da şiddetini artıracak. Üç ildeki valiliklere gönderilen mesaj formuyla afet risklerine karşı uyarı yapıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından uyarı yapıldı.



Açıklamaya göre, gelen ihbarlara 2120 personel, 645 araç, 435 iş makinası ile müdahale edilecek. Aşırı yağışlardan kaynaklı olası afet risklerine karşı Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce ve Bolu'ya motopomp, arazöz, araç ve personel sevk edildi.



Dün yapılan uyarıların ardından 17 şehir için sarı kodlu uyarı yapılmış, yurdun kuzeyinde yer alan birçok şehirde sağanak yağış etkisini göstermişti.