AFAD aracında 12 kilo kaçak altın, 188 cep telefonu yakalandı

Diyarbakır 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bilal Çokay’ın makam aracıyla sınırda insan kaçakçılığı yapması hafızalardaki yerini korurken, şimdi de AFAD’a ait aracın kaçakçılığa karıştığı iddia ediliyor.





İddia ile ilgili detayları gazeteci İsmail Saymaz bugünkü köşesine taşıdı:





"Cilvegözü Sınır Kapısı’nda durdurulan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) ait araçta kaçak altın ve cep telefonları yakalandı. Bir AFAD görevlisi ile bir Suriyeli tutuklandı.





Bu skandalın ayrıntılarına ulaştım.





Hatay AFAD’ta enformasyon görevlisi olarak çalışan A.K., 21 Kasım’da Suriye’nin İdlib şehrinden Türkiye’ye doğru yola çıkıyor.





AFAD aracı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri A.K.’nin hareketlerinden şüpheleniyor.





Araç, arama için steril alana çekiliyor.





Minibüs içindeki ön üst kısmında gizlenmiş halde 12 kilogram altın ve 188 cep telefonu yakalanıyor.





A.K.’nin cep telefonundaki yazışmalar inceleniyor.





İdlib’ten getirdiği kaçak altın ve telefonları Reyhanlı’da Suriyeli bir kişiye götürdüğü tespit ediliyor.





A.K. ve Suriyeli suç ortağı Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak, Kilis L Tipi Cezaevi’ne konuyor.





Hatay Valisi Mustafa Masatlı, A.K.’yi açığa aldı ve idari soruşturma başlattı.





Halen ceza soruşturması da sürüyor.





Başka bir kamu görevlisinin bu suça karışmadığı ifade ediliyor."