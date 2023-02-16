Samanyolu Haber /Gündem / AFAD can kaybı sayısını açıkladı! /16 Şubat 2023 11:32

AFAD can kaybı sayısını açıkladı!

AFAD, depremde hayatını kaybedenlerle ilgili güncel rakamları açıkladı. Son can kaybı sayısını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Şubat günü duyurmuştu.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 36 bin 187'ye yükseldi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı aradan geçen yaklaşık 39 saatin ardından 36 bin 187 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından saat 11.20'de yapılan açıklamaya göre can kaybı 35 bin 418'den 36 bin 187'ye yükseldi. 

AFAD'ın açıklamasına göre afette 108 bin 68 kişi yaralandı. Depremden etkilenen illerden 216 bin 347 afetzede tahliye edildi.

Depreme ilişkin bir önceki açıklamayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Şubat 2023 saat 20.10'da yapmıştı. 

27 Aralık 1939 Erzincan depremi, cumhuriyet tarihinde kaydedilen en büyük deprem olarak kayıtlara geçmişti. Merkez üssü Erzincan Ovası olan sarsıntı, 50 saniye süreyle, yerin 20 km derinliğinde, 7.9 büyüklüğünde meydana gelmişti. 116 bin 720 binanın yıkıldığı deprem sonucunda resmi verilere göre 32 bin 968 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla insan yaralanmıştı.

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