Samanyolu Haber /Gündem / AFAD can kayıplarını açıkladı /06 Şubat 2023 08:20

AFAD can kayıplarını açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili henüz net bilgiler yok. Ancak AFAD'dan can kayıplarıyla ilgili açıklamalar gelmeye başladı.

SHABER3.COM

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili Malatya, Diyarbakır, Osmaniye, Mersin başta olmak üzere birçok ilden henüz doğruluğu kesinleşmeyen farklı bilgiler gelmeye devam ediyor. 

Birçok ilde onlarda bina yıkıldığı ve çok sayıda can kaybı olduğu, ayrıca yıkılan binaların altına kalan çok sayıda insan olduğu ihbarları geliyor.  

AFAD'TAN CAN KAYBI AÇIKLAMASI: 76 ÖLÜ
Kesin olmayan bu bilgelerin yanı sıra AFAD'dan can kayıplarıyla ilgili açıklama geldi. Türkiye saati ile 07.50'de yapılan açıklamaya göre 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.
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