Samanyolu Haber /Gündem / AFAD’dan önemli deprem açıklaması /23 Şubat 2020 15:10

AFAD’dan önemli deprem açıklaması

Depremin ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, hasarlı yapılara girilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.Deprem sonrası AFAD’dan yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın dikkatine; afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.

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Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır” denildi.Ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir.

* Vatandaşlarımızın dikkatine; afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. 
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