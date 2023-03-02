Samanyolu Haber /Gündem / AFAD’dan sadece su istedi: ‘Parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler /02 Mart 2023 12:17

AFAD’dan sadece su istedi: ‘Parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

AKP'nin çürüttüğü kurumlar listesi gün geçtikçe uzuyor. Kahramanmaraş'ta AFAD'dan su istemeye giden depremzede kadın, "Ben su istedim sadece. Yetkili, parmağımdaki yüzüğümü işaret edip, 'onu sat ihtiyacını al' diyor" dedi.

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

Deprem AKP iktidarının kurumları ne hale getirdiğini gözler önüne serdi. İmar yolsuzlukları, denetim eksikliği paçalarında akan belediyelerin durumu vahim

TSK, Cumhuriyet tarihinin en kara gününü yaşan halkın yanında değil.

Felaket anında hayati önem taşıyan ilk müdahale için ve sonrası için var olan Kızılay halkın gözünde kredisini bitirdi.

İşi ticarete döken, depremzedeye göndermesi gereken çadırı, konserveyi satan Kızılay ha var ha yok .

Deprem bölgesinden gelen yeni görüntüler de çürümüşlüğün başka kurumlara sıçradığını gösteriyor.

AFAD’a su istemeye giden kadının söyledikleri izleyenlerin canını sıkıyor.

Gazeteci Ruşen Takva’nın Kahramanmaraş’ta çektiği görüntüde depremzede bir kadın, “Ben su istedim sadece. Yetkili, parmağımdaki yüzüğümü işaret edip, ‘onu sat ihtiyacını al’ diyor. Erzakları kendilerinin olsun” dedi.
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