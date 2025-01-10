Samanyolu Haber /Gündem / AFAD duyurdu: Hatay'da korkutan deprem! /10 Ocak 2025 10:26

AFAD duyurdu: Hatay'da korkutan deprem!

AFAD, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde ve yerin 13.3 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Depremi hisseden Mehmet Koşar, "Depremi unuttuk sandık ama geri geldi. Bu deprem tekrardan 6 Şubat gecesini hatırlattı" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Yayladağı ilçesi olan deprem, çevre illerde ve Suriye'de de hissedildi.

"6 ŞUBAT'I ANIMSATTI"
Depremi hisseden Mehmet Çelik Yürek, "Dükkanda oturuyordum. Bir uğultu gibi ses geldi ve geçti. 6 Şubat'ı anımsatıyor. 6 Şubat yaklaşınca tedirgin oluyoruz" dedi.

"DEPREMİ UNUTTUK SANDIK, AMA GERİ GELDİ"
Depremi unuttuklarını ama geri hatırladıklarını ifade eden Mehmet Koşar ise, "Depremi unuttuk sandık ama geri geldi. Bu deprem tekrardan 6 Şubat gecesini hatırlattı" ifadelerini kullandı.
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