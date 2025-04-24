Samanyolu Haber /Gündem / AFAD duyurdu: İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha! /24 Nisan 2025 09:51

AFAD duyurdu: İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha!

AFAD Deprem Dairesi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde saat 07.19 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan İstanbul'da sarsıntılar gece boyunca devam etti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de; depremin büyüklüğünün 4.6, derinliğinin ise 16,9 kilometre olduğunu aktardı. 

SARSINTILAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ!
İstanbul'da artçı depremler, gece yarısı da sürdü. Kentte saat 00.00 itibariyle 3.7 ve 3.9 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem yaşandı. Öte yandan çok sayıda 3 büyüklüğünün altında deprem gerçekleşti. 

Marmara Bölgesi'nde ise, artçı deprem sayısı 150'ye yaklaştı. Artçı sarsıntılardan 8'inin büyüklüğü 4 ve üzeri olarak ölçüldü.

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